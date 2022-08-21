Вчені виявили новий вид морських клопів: що про них відомо

Група дослідників нещодавно виявила новий вид гігантських "морських жуків", які живуть на дні океану.

Ці морські клопи насправді є ізоподами, відомими як Bathynomus yucatanensis. Як і інші ізоподи, їх часто вважають комахами, хоча вони не підходять до цієї категорії.

Про це пише New York Post.

Ці істоти стали добре відомі під час спостережень у вірусному відео 2019 року, де вони їдять алігатора під час першого в історії падіння їжі для глибоководних алігаторів.

Дослідники стверджують, що алігатора поклали на морське дно, і менше ніж за 24 години морські жуки випливли, щоб поласувати.

Наразі дослідники глибше вивчають цих морських клопів.

Нове дослідження, опубліковане в Журналі природної історії в серпні, вивчало Bathynomus yucatanensis і детально описувало їхню поведінку. Дослідники стверджували, що ці ізоподи не полюють на свою здобич, а поводяться більше як збирачі їжі, тому їх не варто боятися.

У дослідженні спеціалісти кажуть, що ці істоти шукають залишки трупів морських істот або будь-яку іншу їжу, до якої вони можуть легко отримати доступ. Найбільш примітним є те, що вони можуть з’їсти цілий труп алігатора за 51 день.

Ці істоти найчастіше зустрічаються в тропічних температурних зонах у глибоководному океані. Дослідникам вдалося знайти їх у водах біля Тайваню, поблизу острова Пратас і біля півострова Юкатан у Мексиканській затоці.

Ці морські клопи можуть виростати до 1,5 футів у довжину.

Раніше стало відомо, що компанія Colossal Biosciences об'єдналася з Мельбурнським університетом для реалізації амбітного проєкту щодо повернення давно зниклих видів. "Первістком" дослідницької команди стане зниклий майже століття тому тасманійський тигр.

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