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Росія атакувала Одещину "Калібрами": їх над морем "мінуснула" ППО

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24к
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Росія атакувала Одещину "Калібрами": їх над морем "мінуснула" ППО

Фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Вночі окупанти атакували Одещину крилатими ракетами з Чорного моря.

Підрозділи ППО відбили ракетний удар армії РФ та ліквідували загрозу. Українські сили "мінуснули" дві крилаті ракети Росії.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь". 

"21 серпня, близько 03.00 години, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають дотримуватися норм безпеки, не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Тим часом увечері 20 серпня в окупованому Севастополі знову було чутно вибухи (відео).

Нагадаємо, над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр".

Як повідомлялося, Жданов озвучив три варіанти, що чекає на армію Путіна у Херсоні.

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