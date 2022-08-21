Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відбили наступ окупантів на Краматорському напрямку

Дата публікації
Перегляди
3134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відбили наступ окупантів на Краматорському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти продовжують наступ на Донеччині.

Минулої доби вони вкотре безуспішно штурмували у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.

"На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ворог вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що на півдні України ліквідовано командний пункт і два склади ворога.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація