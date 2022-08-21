ЗСУ відбили наступ окупантів на Краматорському напрямку

Російські окупанти продовжують наступ на Донеччині.
Минулої доби вони вкотре безуспішно штурмували у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.
"На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ворог вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що на півдні України ліквідовано командний пункт і два склади ворога.
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