У річці на кордоні Польщі та Німеччини масово вимерла риба: у чому причина

У пробах води з річки Одер, де за останні дні загинули тонни риби, виявлено надмірну кількість пестицидів.
У суботу, 20 серпня, Міністерство навколишнього середовища німецької землі Бранденбург повідомило про забруднення пестицидами річки, яка утворює кордон між Польщею та Німеччиною.
Про це повідомляє видання Aktuality.
Зразки зі станції моніторингу у Франкфурті-на-Майні показали високі концентрації пестицидів, які використовуються для знищення бур’янів. Наразі, однак, неможливо визначити, чи ця речовина безпосередньо спричинила масову загибель риби.
Екологічна катастрофа на Одері, ймовірно, має кілька причин, дія яких посилює одна одну. Проте надмірна кількість пестицидів у воді однозначно вплинула на тварин, рослини та мікроорганізми.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що причиною масової загибелі риби в Одері, ймовірно, є викид хімічних відходів. Також у річці виявили токсичні жовті водорості.
Німецька і польська влада закликали жителів не купатися в річці та не споживати улов з неї.
Нагадаємо, чилійські рибалки впіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів.
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