У річці на кордоні Польщі та Німеччини масово вимерла риба: у чому причина

У пробах води з річки Одер, де за останні дні загинули тонни риби, виявлено надмірну кількість пестицидів.

У суботу, 20 серпня, Міністерство навколишнього середовища німецької землі Бранденбург повідомило про забруднення пестицидами річки, яка утворює кордон між Польщею та Німеччиною.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Зразки зі станції моніторингу у Франкфурті-на-Майні показали високі концентрації пестицидів, які використовуються для знищення бур’янів. Наразі, однак, неможливо визначити, чи ця речовина безпосередньо спричинила масову загибель риби.

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Екологічна катастрофа на Одері, ймовірно, має кілька причин, дія яких посилює одна одну. Проте надмірна кількість пестицидів у воді однозначно вплинула на тварин, рослини та мікроорганізми.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що причиною масової загибелі риби в Одері, ймовірно, є викид хімічних відходів. Також у річці виявили токсичні жовті водорості.

Німецька і польська влада закликали жителів не купатися в річці та не споживати улов з неї.

Нагадаємо, чилійські рибалки впіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів.

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