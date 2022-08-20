Церковне свято 21 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 21 серпня в церковному календарі

21 серпня вшановують пам’ять єпископа Мирона Критського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 21 серпня — день пам’яті єпископа Мирона Критського

У неділю, 21 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять єпископа Мирона Критського.

За переказами, святитель Мирон був доброю людиною, і з його ім'ям пов'язано безліч дивовижних легенд. Наприклад, розповідають, що коли Мирон ще був простим хліборобом, він побачив, як злодії забралися до його комори і складали зерно в мішки. Він не тільки не став їм заважати, а й допоміг підняти ношу на плечі. Присоромлені такою добротою і лагідністю злодії повернулися до чесного життя і повернули все раніше вкрадене власникам. Це вважається першим чудом Мирона.

Жителі Криту, знаючи про добросердя Мирона, одностайно обрали його єпископом, і після цього він почав творити справжні чудеса. Так, коли річка Тритон вийшла з берегів і загрожувала місту великою повінню, одним рухом жезла священнослужитель повернув її в русло.

Церковний календар на 21 серпня: відео

Народні прикмети

Небо червоне на сході – погода буде вітряна.

Туман і роса вранці – погода буде доброю.

Вітер дме поривами – буде тиха погода, якщо безперервно - до негоди.

Жаби виходять на сушу і стрибають – до туману або зливи.

Що не можна робити 21 серпня