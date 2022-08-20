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Церковне свято 21 серпня - кому моляться віряни

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Церковне свято 21 серпня - кому моляться віряни

21 серпня - день пам’яті єпископа Мирона Критського / Фото: https://azbyka.ru/

Яке церковне свято 21 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 21 серпня в церковному календарі

21 серпня вшановують пам’ять єпископа Мирона Критського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 21 серпня — день пам’яті єпископа Мирона Критського

У неділю, 21 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять єпископа Мирона Критського.

За переказами, святитель Мирон був доброю людиною, і з його ім'ям пов'язано безліч дивовижних легенд. Наприклад, розповідають, що коли Мирон ще був простим хліборобом, він побачив, як злодії забралися до його комори і складали зерно в мішки. Він не тільки не став їм заважати, а й допоміг підняти ношу на плечі. Присоромлені такою добротою і лагідністю злодії повернулися до чесного життя і повернули все раніше вкрадене власникам. Це вважається першим чудом Мирона.

Жителі Криту, знаючи про добросердя Мирона, одностайно обрали його єпископом, і після цього він почав творити справжні чудеса. Так, коли річка Тритон вийшла з берегів і загрожувала місту великою повінню, одним рухом жезла священнослужитель повернув її в русло.

Церковний календар на 21 серпня: відео

Народні прикмети

  • Небо червоне на сході – погода буде вітряна.
  • Туман і роса вранці – погода буде доброю.
  • Вітер дме поривами – буде тиха погода, якщо безперервно - до негоди.
  • Жаби виходять на сушу і стрибають – до туману або зливи.

Що не можна робити 21 серпня

  • Не можна лаятися і скаржитися на життя вголос, інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".
  • Не можна мити в будинку підлогу. Вважається, що якщо почати мити її, разом із брудом можна вимити щастя і достаток.
  • Не треба ухвалювати важливі рішення, укладати угоди.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1724
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