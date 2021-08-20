Церковный праздник 21 августа: день памяти епископа Мирона Критского

Какая погода будет в этот день — таким будет и январь.

21 августа православная церковь чтит память епископа Мирона Критского.

История праздника

По преданию, святитель Мирон был хорошим человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Например, рассказывают, что когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры забрались в его кладовую и собирали зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью воры обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.

Жители Крита, зная о добросердечности Мирона, единогласно избрали его епископом, и после этого он начал творить настоящие чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и угрожала городу большим наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее обратно в русло.

Народные традиции и приметы

В старину Мирона называли Ветрогоном, поскольку в этот день часто случались сильные ветры. По погоде на Мирона судили о том, каким будет грядущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным.

Если вдруг на Мирона выпадал иней — это означало, что следующим летом можно было надеяться на хороший урожай. На Мирона было принято собирать в лесу ежевику. Вкусную ягоду ели как лакомство в свежем виде, готовили из нее варенье, пастилу, кисель, настойки и вина. Листья ежевики заваривали как чай — вместе с листьями смородины и земляники.

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Небо красное на востоке — погода будет ветреная.

Туман и роса утром — погода будет хорошей.

Ветер дует порывами — будет тихая погода, если непрерывно — к ненастью.

Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или ливням.

Что запрещено делать 21 августа

Нельзя ругаться и жаловаться на жизнь вслух, иначе ветер подхватит эти слова и "понесет выполнять".

Нельзя мыть в доме полы. Считается, что если начать мыть его, вместе с грязью можно вымыть счастье и достаток.

Не надо принимать важные решения, заключать сделки.

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