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СБУ викрила агентуру РФ на півдні України

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СБУ викрила агентуру РФ на півдні України

Фото: Фото з відкритих джерел

Вони передавали ворогу інформацію про співробітників, які залишалися вірними Україні.

СБУ викрила агентуру РФ на півдні України. До неї входили колишні і нинішні високопосадовці системи виконання кримінальних покарань.

Про це йшлося у сюжеті ТСН 20 серпня.

Зазначається, що так званим "зв'язковим" був керівник відділу кадрів створеної на Херсонщині окупантами "Служби виконання покарань". Інформацію про персональні данні співробітників він отримував від чиновниці Державної кримінально-виконавчої служби України. І використовував її для тиску на правоохоронців та їх близьких.

Під час обшуків у чиновниці вилучили мобільні телефони із доказами її протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1693
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