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На Донеччині протягом доби евакуювали ще понад 700 мирних мешканців

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На Донеччині протягом доби евакуювали ще понад 700 мирних мешканців

Фото: ДСНС у Донецькій області

Надзвичайники евакуювали людей із зони активних бойових дій на Донеччині.

Протягом минулої доби з Покровського та Краматорського районів проведена евакуація семи осіб. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.  

Також рятувальники Донеччини під час евакуації в Покровському районі надали допомогу 696 особам, з них 32 дитини та 7 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Всього від 24 лютого з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління евакуйовано 9802 особи.

Нагадаємо, за 10 днів з тимчасово окупованих територій виїхала понад 21 тисяча українців.

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