В Донецкой области в течение суток эвакуировали более 700 мирных жителей

Чрезвычайники эвакуировали людей из зоны активных боевых действий в Донецкой области.
За прошедшие сутки из Покровского и Краматорского районов проведена эвакуация семи человек.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.
Также спасатели во время эвакуации в Покровском районе оказали помощь 696 человек, из них 32 ребенка и 7 человек с ограниченными физическими возможностями.
Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления эвакуировано 9802 человека.
Напомним, за 10 дней с временно оккупированных территорий выехало более 21 тысячи украинцев.
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