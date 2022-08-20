В Донецкой области в течение суток эвакуировали более 700 мирных жителей

Чрезвычайники эвакуировали людей из зоны активных боевых действий в Донецкой области.

За прошедшие сутки из Покровского и Краматорского районов проведена эвакуация семи человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

Также спасатели во время эвакуации в Покровском районе оказали помощь 696 человек, из них 32 ребенка и 7 человек с ограниченными физическими возможностями.

Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления эвакуировано 9802 человека.

Напомним, за 10 дней с временно оккупированных территорий выехало более 21 тысячи украинцев.

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