Эстафета "хлопка" в Крыму: на оккупированном полуострове истерика из-за новых взрывов

Взрывы произошли в нескольких городах захваченного Россией полуострова. По состоянию на 10:30 20 августа известно о "хлопках" в Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и в Сакском районе. О взрывах сообщают крымские Telegram-каналы и местные "власти".

Где в Крыму было "хлопковое" утро — в материале ТСН.ua.

"Хлопок" в Севастополе

Утром 20 августа у штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник. Сначала "губернатор" Михаил Развожаев сообщил, что сбить его не удалось. Впрочем, потом исправился, мол, аппарат сбили, но дым над кровлей возник, потому что "беспилотник упал и загорелся".

"Хлопок" в Евпатории

Впоследствии оккупанты сообщили о "работе ПВО" в Евпатории. В Сети сообщают о звуках взрывов. О том, что "умело сработали военные" РФ сообщил и "председатель Крыма" Сергей Аксенов. "Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет", – написал он.

"Хлопок" в Бахчисарае

После взрывов в Севастополе и Евпатории в Сети появилась информация о звуках "хлопков" в Бахчисарае и селе Молочное в Сакском районе. В частности, сообщалось об сразу трех взрывах в городе. В небо над аэродромом поднялся огромный клуб дыма.

Российские средства массовых пропаганды пишут, что взрывы в небе "слышны со всех сторон". Людей просят, чтобы они оставались дома подольше.

"Хлопок" паника

Из-за взрывов в Крыму у местных жителей начинается паника. В пабликах люди пишут о том, что боятся. Кроме того, жалуются на месевые "власти". В частности, возмутительные комментарии крымчан появились под публикацией "губернатора" Севастополя Михаила Развозжаева. Люди жалуются, что беспилотник смог спокойно долететь до Севастополя.

Как сообщалось, "хлопковый" сезон продолжается в Крыму. Лишь к вечеру, 19 августа, на западе и юге временно оккупированного полуострова российские туристы и местные снова слышали серию громких звуков. В частности, громкие звуки разрывали в Севастополе, где местные говорили о ПВО. Вспышки в небе также были зафиксированы и у курортной Евпатории над селом Заозерное.

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