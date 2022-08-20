ЕС присоединился к делу Украины против России в Международном суде ООН

Евросоюз присоединился к делу Украины против страны-агрессора России в Международном суде ООН.

Об этом 20 августа рассказали в сюжете ТСН.

Как сообщили в пресс-службе суда, Европейский Союз предоставил информацию, касающуюся дела об обвинении в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Именно этот документ Москва официально использовала в качестве оправдания вторжения в наше государство и в геноциде обвиняет Киев.

В то как Украина подала иск против России 26 февраля. Наше государство утверждает, что Москва злоупотребляет своим участием в Конвенции и превратила ее в сфабрикованное основание для нападения, умышленно убивает и наносит тяжкий вред украинцам. В рамках дела уже 16 марта Международный суд ООН обязал Россию прекратить военные действия. Однако это решение в Кремле игнорируют.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 178-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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