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ЄС приєднався до справи України проти Росії в Міжнародному суді ООН

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ЄС приєднався до справи України проти Росії в Міжнародному суді ООН

Фото: flickr.com

Київ подав позов проти РФ ще 26 лютого.

Євросоюз приєднався до справи України проти країни-агресорки Росії в Міжнародному суді ООН.

Про це 20 серпня розповіли в сюжеті ТСН.

Як повідомили в прес-службі суду, Європейський Союз подав інформацію, що стосується справи про звинувачення в геноциді згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Саме цей документ Москва офіційно використала як виправдання вторгнення в нашу державу і в геноциді звинувачує Київ.

Тоді як Україна подала позов проти Росії 26 лютого. Наша держава стверджує, що Москва зловживає своєю участю в Конвенції та перетворила її на сфабриковану підставу для нападу, умисно вбиває та завдає тяжкої шкоди українцям. У межах справи вже 16 березня Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію припинити військові дії. Однак це рішення в Кремлі ігнорують.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 178-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
873
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