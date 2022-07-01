Україна подала на Росію до Міжнародного суду ООН: які вимоги

Україна подала на Росію до Міжнародного суду ООН: які вимоги

Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що 1 липня Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН через порушення Росією конвенції про геноцид.

Міністр зазначив, що це важливий крок для притягнення Росії до відповідальності і відшкодування завданих Україні збитків.

Про це Кулеба написав у Мережі.

"Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді", – йдеться у повідомленні дипломата.

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"На підставі неправдивих звинувачень щодо вчинення Україною геноциду проти власних громадян, Росія грубо порушила суверенітет України, визнала незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР" та розпочала 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення по всій території України. У поданому сьогодні Меморандумі Україна офіційно вимагає відповідальності та повного відшкодування шкоди, завданої грубими порушеннями міжнародного права з боку Росії", – повідомили на сайті МЗС України.

Там додали, що від 2014 року Росія поширювала брехливий наратив, звинувачуючи Україну та її посадових осіб у вчиненні геноциду. Росія використала ці звинувачення як привід для початку нової фази агресії проти України.

Нагадаємо, напередодні Європейський суд з прав людини отримав та взяв до розгляду позов України проти Росії.

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