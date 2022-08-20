Поблизу аеропорту Сочі щось дуже сильно горить і підіймається густий чорний дим

Поблизу аеропорту Сочі щось дуже сильно горить.
Про це повідомляють у соціальних мережах.
Поблизу аеропорту в небо підіймається густий чорний дим.
Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Євпаторії та Заозерному на Кримському півострові пролунали вибухи.
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