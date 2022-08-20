Поблизу аеропорту Сочі щось дуже сильно горить і підіймається густий чорний дим

Поблизу аеропорту Сочі щось дуже сильно горить.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Поблизу аеропорту в небо підіймається густий чорний дим.

Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Євпаторії та Заозерному на Кримському півострові пролунали вибухи.

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