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"Спекотний" серпень у Криму свідчить, що півострів тільки український - Подоляк

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"Спекотний" серпень у Криму свідчить, що півострів тільки український - Подоляк

Фото: Associated Press

Радник керівника ОП іронізує, що в Криму настав сезон, у якому багато "зірок", що падають, "мамулечок" на позачергову переправу, відмов від крадених квартир, роботи ППО.

Вибухи на складах боєприпасів в окупованому Росією Криму у серпні свідчать, що півострів є виключно українським.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у мікроблозі Twitter.

"Крим. Спекотний серпень-2022. Сезон, у якому багато "зірок", що падають, "мамулечок" на позачергову переправу, відмов від крадених квартир, роботи ППО. А головне, це час, коли розумієш, що Крим – це тільки Україна. Навіть якщо злодії-2014 обіцяли вічний захист від каміння з неба…", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вкотре наголосив, що Крим - суверенна територія України. "Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", - заявив Данілов.

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