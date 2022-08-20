Возле аэропорта Сочи что-то очень сильно горит и поднимается густой черный дым

Вблизи аэропорта Сочи что-то очень сильно горит.
Об этом сообщают в соцсетях.
Вблизи аэропорта в небо поднимается густой черный дым.
Пока официальной информации об инциденте нет.
Напомним, во временно оккупированной Евпатории и Заозерном на Крымском полуострове раздались взрывы.
Читайте также:
- Новый "хлопок" в Севастополе и Евпатории: что происходит в оккупированном Крыму
- "Жаркий" август в Крыму свидетельствует, что полуостров только украинский — Подоляк
- После нового "хлопка" возле Евпатории и Севастополя Минобороны затролило Россию в Сети