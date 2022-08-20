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Возле аэропорта Сочи что-то очень сильно горит и поднимается густой черный дым

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Возле аэропорта Сочи что-то очень сильно горит и поднимается густой черный дым

Вблизи аэропорта Сочи что-то очень сильно горит.

Об этом сообщают в соцсетях.

Вблизи аэропорта в небо поднимается густой черный дым.

Пока официальной информации об инциденте нет.

Напомним, во временно оккупированной Евпатории и Заозерном на Крымском полуострове раздались взрывы.

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