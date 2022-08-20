Во временно оккупированной Евпатории в Крыму раздались взрывы (видео)

Во временно оккупированной Евпатории и Заозерном на Крымском полуострове раздались взрывы.

Вероятно, сработало ПВО оккупантов.

Об этом местные сообщают в соцсетях.

Главарь оккупантов в Крыму Аксенов заявил, что "сработала система ПО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет".

Напомним, в течение последних нескольких дней в аннексированном Кремлем Крыму не прекращаются "хлопки". В субботу, 20 августа, появилась информация, что на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник.

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