Новый "хлопок" в Севастополе и Евпатории: что происходит в оккупированном Крыму

Вчера вечером, 19 августа, на западе и юге временно оккупированного полуострова российские туристы и местные снова слышали серию громких звуков. Кое-что зафиксировали на видео. И, как слышно из комментариев за кадром, на Крымском мосту стоит ожидать новых пробок.

О ситуации на аннексированном РФ полуострове в эфире телемарафона рассказала корреспондентка ТСН Ирина Прокофьева.

Так, ночную тишину громкие звуки вчера разрывали во временно оккупированном Севастополе, где местные говорили о ПВО. Вспышки в небе также были зафиксированы и в курортной Евпатории над селом Заозерное. А в самом городе из-за звука взрыва даже прервали какую-то вечернюю шоу-программу.

Местные телеграм-каналы передают официальную позицию оккупационных властей — в зону Крыма залетели беспилотники и их якобы сбила ПВО. Впрочем, судя по комментариям за кадром, словам телевизора мало кто верит.

О том, что бархатный сезон в Крыму станет для российских оккупантов "хлопковым" не раз предупреждали украинские власти. Вчера вечером в официальном твиттере Минобороны Украины появилось вот такое напоминание: "Мы. Видим. Тебя. Украинцы собрали 20 миллионов долларов, чтобы посмотреть, как российские оккупанты беззаботно курят на незаконном Керченском мосту. Как известно, курение в общественных местах в Украине запрещено".

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А вот к чему приводит курение четко показали спутниковые данные и выводы зарубежных разведок. Взрывы на аэродроме "Саки" в Новофедоровке на прошлой неделе вывели из строя более половины боевых самолетов Черноморского флота России. Неудачно покурили на этой неделе и на военном складе в Джанкое. Там сдетонировали боеприпасы.

Столб дыма поднялся на аэродроме в Гвардейском возле Симферополя. Согласно данным из открытых источников, там дислоцируется 37-й смешанный авиаполк российских военно-космических сил.

В то же время Вооруженные силы Украины официально не подтверждали свою причастность к серии взрывов в Крыму. Власти оккупантов пугают население — ВСУ испытывает ПВО Крыма перед Днем независимости Украины. Курортники с характерным акцентом, возможно, и сами того не зная, сдают нам их позиции и словами, и картинкой.

Стоит отметить, что август в аннексированном Россией Крыму оказался очень неспокойным. Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".

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