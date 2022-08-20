Работников ЗАЭС, снимавшихся в пропагандистских видео, уволят с работы

В "Энергоатоме" заявили, что уволят работников Запорожской атомной электростанции, принявших участие в записи пропагандистских видео.
Некоторые работники Запорожской АЭС снялись в пропагандистских видео оккупантов, в которых на камеру СМП РФ рассказывали о якобы обстреле станции украинскими военными.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
В компании в очередной раз подчеркнули, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке атомной станции и в городе Энергодар.
"Единичные "действующие работники станции", принявшие участие в прорашистских видеопостановлениях, с следующего понедельника переходят в категорию "НЕ действующих", потому что будут уволены за измену и коллаборационизм", — говорится в сообщении.
Напомним, Россия может готовить теракт на Запорожской АЭС.
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