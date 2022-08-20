Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 августа 2022 года рассказывает, что Водолиям стоит слушать интуицию, а Львам не отказываться от подарков судьбы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 августа 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы чувствуете тяжесть. В отношениях будет ощущаться напряжение. Вы погрязнете в рабочих вопросах.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. В любви уравновесьте сердце и разум. В рабочих вопросах ищите финансовую выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж кубков"

Вы способны на большее. В отношениях шире раскройте сердце. А в движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Задумайтесь о вере. Верите ли вы в развитие ваших отношений? Для улучшения работы найдите то, что вас будет вдохновлять.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагает удел. В безумном темпе жизни найдите время для отдыха с друзьями. А на работе не показывайте свой скверный характер.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Страшный суд"

Всему есть цена. Помните, что за успех в отношениях можно заплатить общественным осуждением. Проверьте документы на ошибки.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – ваше огромное достижение. Просчитайте развитие ваших отношений. В рабочих моментах используйте свой ум в качестве оружия.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Хороший день для любовных утех. Прыгайте в водоворот страсти с головой. На работе добавьте драйву.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Справедливость"

Не оскорбляйте других. В отношениях задумайтесь над тем, что вы отдаете в эти отношения. На работе найдите точку опоры.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Отшельник"

Идите вглубь своей души. В отношениях поймите, что вы хотите. В движении по карьерной лестнице лучше притормозить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Верховная жрица"

Развивайте свою женскую сущность. В любви слушайте интуицию. На работе ищите собственный "женский круг".

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Крепко стойте на ногах. В любви ищите большей поддержки. На работе избегайте коварных жуликов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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