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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дарують впевненість у завтрашньому дні.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 серпня 2022 року розповідає, що Водоліям варто слухати інтуїцію, а Левам не відмовлятися від подарунків долі. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви відчуваєте важкість. У стосунках відчуватиметься напруга. Ви загрузнете у робочих питаннях.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. У любові урівноважте серце та розум. У робочих питаннях шукайте фінансову вигоду. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж кубків"

Ви спроможні на більше. У стосунках ширше розкрийте серце. А у русі кар'єрними сходами прислухайтеся до підказок внутрішнього голосу. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Ієрофант"

Замисліться про віру. Чи ви вірите у розвиток ваших стосунків? Для покращення роботи знайдіть те, що вас буде надихати. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонує доля. У шаленому темпі життя знайдіть час для перепочинку з друзями. А на роботі не показуйте свій кепський характер. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Страшний суд"

Всьому є ціна. Пам'ятайте, що за успіх в стосунках можна заплатити громадським осудом. Перевірте документи на помилки на роботі. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ваш величезний здобуток. Прорахуйте розвиток ваших стосунків. У робочих момент використовуйте свій розум у якості зброї. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар кубків"

Хороший день для любовних утіх. Стрибайте у вир пристрасті з головою. На роботі додайте драйву. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Справедливість"

Не ображайте інших. У стосунках замисліться над тим, що ви віддаєте у ці стосунки. На роботі знайдіть точку опори. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Самітник"

Йдіть у глибину своєї душі. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді. У русі кар'єрними сходами краще пригальмувати. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Верховна жриця"

Розвивайте свою жіночу сутність. У любові слухайте інтуїцію. На роботі шукайте власне "жіноче коло". 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Міцно стійте на ногах. У любові шукайте більшої підтримки. На роботі уникайте підступних шахраїв. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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