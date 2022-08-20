Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дарують впевненість у завтрашньому дні.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 серпня 2022 року розповідає, що Водоліям варто слухати інтуїцію, а Левам не відмовлятися від подарунків долі.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Ви відчуваєте важкість. У стосунках відчуватиметься напруга. Ви загрузнете у робочих питаннях.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Шукайте баланс. У любові урівноважте серце та розум. У робочих питаннях шукайте фінансову вигоду.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Паж кубків"
Ви спроможні на більше. У стосунках ширше розкрийте серце. А у русі кар'єрними сходами прислухайтеся до підказок внутрішнього голосу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Ієрофант"
Замисліться про віру. Чи ви вірите у розвиток ваших стосунків? Для покращення роботи знайдіть те, що вас буде надихати.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонує доля. У шаленому темпі життя знайдіть час для перепочинку з друзями. А на роботі не показуйте свій кепський характер.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Страшний суд"
Всьому є ціна. Пам'ятайте, що за успіх в стосунках можна заплатити громадським осудом. Перевірте документи на помилки на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз мечів"
Інтелект - ваш величезний здобуток. Прорахуйте розвиток ваших стосунків. У робочих момент використовуйте свій розум у якості зброї.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар кубків"
Хороший день для любовних утіх. Стрибайте у вир пристрасті з головою. На роботі додайте драйву.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Справедливість"
Не ображайте інших. У стосунках замисліться над тим, що ви віддаєте у ці стосунки. На роботі знайдіть точку опори.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Самітник"
Йдіть у глибину своєї душі. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді. У русі кар'єрними сходами краще пригальмувати.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Верховна жриця"
Розвивайте свою жіночу сутність. У любові слухайте інтуїцію. На роботі шукайте власне "жіноче коло".
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Міцно стійте на ногах. У любові шукайте більшої підтримки. На роботі уникайте підступних шахраїв.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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