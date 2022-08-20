Спрацювала ППО: над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр"

Силами ППО збито 4 ракети, якими ворог атакував Дніпропетровщину.
Сьогодні зранку, 20 серпня, над Дніпропетровською областю збили 4 ворожі ракети "Калібр".
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини, є загиблий, постраждала дитина.
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