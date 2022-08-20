Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спрацювала ППО: над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр"

Дата публікації
Перегляди
551
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спрацювала ППО: над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр"

Фото: Associated Press

Силами ППО збито 4 ракети, якими ворог атакував Дніпропетровщину.

Сьогодні зранку, 20 серпня, над Дніпропетровською областю збили 4 ворожі ракети "Калібр".   

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини, є загиблий, постраждала дитина.

Читайте також:

Росіяни обстріляли з ракет та РСЗО Дніпропетровщину

Росіяни обстріляли з ракет та РСЗО Дніпропетровщину

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація