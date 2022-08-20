Окупанти знову відклали "референдум" у Херсонській області – Соболевський

Ймовірно, російські окупанти ще раз перенесуть псевдорефередум на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Окупанти на Херсонщині заявили про необхідність проведення "референдуму" одночасно з Донецькою областю.

Про це в етері "Еспресо" заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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"Скоріше за все, псевдореферендуму 11 вересня не буде. Вони не згорнули підготовку до цього шоу, але те, що вони транслюють - це намагання перенести строки проведення шоу", - сказав він.

На думку чиновника, росіяни не готові та не можуть провести щось схоже на референдум.

"Росіяни сьогодні говорять, що необхідно проводити його одночасно з "Л/ДНР", а там ще не готові. Я думаю, що буде четверте перенесення цього шоу", - додав Соболевський.

Раніше стало відомо, що СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування усіх зрадників та їхніх "координаторів" з Росії, причетних до організації псевдореферендуму у Херсонській області.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов оцінив, що ЗСУ на сьогодні зробили неможливим проведення Росією "референдуму" в Херсонській області. Адже вже за тиждень-два російські війська будуть позбавлені можливості взагалі здійснювати якісь активні дії в області.

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