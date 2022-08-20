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Зробив "крок доброї волі": ЗСУ ліквідували старшого лейтенанта РФ

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Зробив "крок доброї волі": ЗСУ ліквідували старшого лейтенанта РФ

Фото: Анатолій Штефан

В Україні ліквідували ще одного окупанта.

На війні Росії проти України ліквідували російського старшого лейтенанта Андрія Попова.  

Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). 

"Старший лейтенант Андрій Попов зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували командира роти російських танкістів.

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