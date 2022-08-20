Они передавали врагу информацию о сотрудниках, которые оставались верными Украине.

СБУ разоблачила агентуру РФ на юге Украины. В нее входили бывшие и нынешние чиновники системы исполнения уголовных наказаний.

Об этом говорилось в сюжете ТСН 20 августа.

Отмечается, что так называемым "связным" был руководитель отдела кадров созданной в Херсонской области оккупантами "Службы исполнения наказаний". Информацию о персональных данных сотрудников он получал от чиновника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. И использовал ее для давления на стражей порядка и их близких.

Во время обысков у чиновницы изъяли мобильные телефоны с доказательствами ее противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве разоблачили подпольный серверный центр, который РФ использовала для кибератак против Украины.

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