Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО

Решение о вступлении Финляндии в Альянс приняли все его члены.

В четверг, 31 марта, турецкий парламент принял решение о вступлении Финляндии в НАТО. Турция последней среди 30 участников Альянса ратифицировала членство скандинавской страны в военно-политическом блоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Турция пока откладывает одобрение заявки Швеции на членство в НАТО, которая, по мнению Анкары, недостаточно достигла в противостоянии с курдскими боевиками. Как известно, Североатлантический союз расширился впервые с момента присоединения к нему Северной Македонии в 2020 году.

Напомним, 27 марта за присоединение Финляндии к НАТО проголосовал парламент Венгрии. Решение поддержали 182 из 188 депутатов.

Также мы сообщали, что Дания получила от НАТО задачу по созданию тяжелой пехотной бригады. Но этот процесс задерживается из-за того, что государство передало Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.