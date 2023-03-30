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Путін може відвідати Туреччину в квітні – Ердоган

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Путін може відвідати Туреччину в квітні – Ердоган

Фото: Associated Press

Турецькі правоохоронці не зможуть заарештувати диктатора, адже країна не ратифікувала Римський статут.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати його країну в квітні. Президент РФ може взяти участь у відкритті АЕС "Аккую", яку збудував "Росатом". 

Про це турецький лідер повідомив у коментарі для телеканалу ATV. 

"Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття або взяти участь у церемонії в режимі онлайн", - сказав Ердоган. 

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Але в Туреччині не ратифікувано Римський статут. Тож, правоохоронці держави не зможуть заарештувати диктатора, навіть якщо він фізично з'явиться на відкритті АЕС. 

Раніше ми повідомляли, що Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки Airbus і Boeing. Тепер літакам РФ доведеться зупинятися для дозаправки в Сочі.

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