Путин может посетить Турцию в апреле – Эрдоган

Турецкие правоохранители не смогут арестовать диктатора, ведь страна не ратифицировала Римский устав.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин может посетить его страну в апреле. Президент РФ может принять участие в открытии АЭС "Аккую", которую построил "Росатом".

Об этом турецкий лидер сообщил в комментарии телеканалу ATV.

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия или поучаствовать в церемонии в режиме онлайн", — сказал Эрдоган.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей в РФ. Но в Турции не ратифицирован Римский устав. Следовательно, правоохранители государства не смогут арестовать диктатора, даже если он физически появится на открытии АЭС.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing. Теперь самолетам РФ придется останавливаться для дозаправки в Сочи.

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