Астрологический прогноз на 30 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для новых профессиональных начинаний, деловых переговоров, во время которых партнеры будут охотно идти навстречу друг другу, и финансовых сделок – успешно решатся даже самые сложные вопросы.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, можно надеяться даже на исцеление от длительного недуга.
Питание дня: нельзя голодать и сидеть на диете.
Стрижка дня: стричься не рекомендуется.
Дачные работы дня: можно высаживать в закрытый грунт растения.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе, торговле и финансовых делах.
Сны дня: сны нынешнего дня редко бывают пророческими, но их приятный сюжет позволяет как следует отдохнуть и набраться сил.
Табу дня: не стоит отправляться в путешествия – они не заладятся.
Цитата дня: "Традиция – это прогресс в минувшем, в будущем прогресс станет традицией" (французский политический деятель Эдуар Эррио).
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