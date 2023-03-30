Астрологический прогноз на 30 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых профессиональных начинаний, деловых переговоров, во время которых партнеры будут охотно идти навстречу друг другу, и финансовых сделок – успешно решатся даже самые сложные вопросы.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, можно надеяться даже на исцеление от длительного недуга.

Питание дня: нельзя голодать и сидеть на диете.

Стрижка дня: стричься не рекомендуется.

Дачные работы дня: можно высаживать в закрытый грунт растения.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе, торговле и финансовых делах.

Сны дня: сны нынешнего дня редко бывают пророческими, но их приятный сюжет позволяет как следует отдохнуть и набраться сил.

Табу дня: не стоит отправляться в путешествия – они не заладятся.

Цитата дня: "Традиция – это прогресс в минувшем, в будущем прогресс станет традицией" (французский политический деятель Эдуар Эррио).

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