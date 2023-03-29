Какому знаку Зодиака повезет 30 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 марта?

Мощная лунная энергия дня обрекает на успех любые дела – профессиональные, бытовые и личные. Правда, сосредоточиться нужно на тех делах, которые можно называть грандиозными, тратить их на решение мелких задач – все равно что стрелять из пушки по воробьям: энергии придется потратить много, а результат окажется смехотворным. В общении с окружающими необходимо соблюдать осторожность – нельзя показывать им свое пренебрежение и отвечать грубостью на грубость. Нельзя лениться и бездельничать: можно упустить важный шанс, который не повторится в ближайшем обозримом будущем, а возможно, и вовсе не вернется.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Вас ждет удача не в одной, а сразу же в нескольких жизненных и профессиональных сферах. На работе все будет складываться настолько хорошо, что представители знака начнут подумывать о том, чтобы расширить поле своей деятельности. Попробовать себя в новом амплуа – вполне логично: волна удачи и вдохновения способна вынести их на гораздо более высокий уровень. Личная жизнь тоже преподнесет приятные сюрпризы – например, новое знакомство или, наоборот, встреча со старой любовью, которая, как известно, не ржавеет.

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