Якому знаку зодіаку пощастить 30 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 30 березня?

Потужна місячна енергія дня прирікає на успіх будь-які справи – професійні, побутові й особисті. Щоправда, зосередитися потрібно на тих справах, які можна називати грандіозними, витрачати її на вирішення дрібних завдань – однаково, що стріляти з гармати по горобцях: енергії доведеться витратити багато, а результат виявиться сміховинним. У спілкуванні з людьми навколо необхідно бути обережними – не можна показувати їм свою зневагу і відповідати грубістю на грубість. Не можна лінуватися і ледарювати: можна прогаяти важливий шанс, який не повториться в найближчому майбутньому, а можливо, і зовсім не повернеться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

На вас чекає успіх не в одній, а одразу ж у кількох життєвих і професійних сферах. На роботі все складатиметься настільки добре, що представники знака почнуть розмірковувати над тим, щоб розширити поле своєї діяльності. Спробувати себе в новому амплуа – цілком логічно: хвиля удачі й натхнення здатна винести їх на більш високий рівень. Особисте життя теж принесе приємні сюрпризи – наприклад, нове знайомство або, навпаки, зустріч зі старим коханням, яке, як відомо, не іржавіє.

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