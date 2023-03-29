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Данилов анонсировал появление дальнобойных беспилотников и намекнул на Кремль

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1259
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Данилов анонсировал появление дальнобойных беспилотников и намекнул на Кремль

Фото: Associated Press

В Украине уже в скором времени могут появиться дальнобойные беспилотники. Их назвали в честь немецкого пилота, который в 1987 году смог беспрепятственно долететь до Москвы и приземлиться прямо у Кремля.

На вооружении украинских защитников могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"Украинский рой имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", – написал он.

Данилов добавил фотографию с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году пролетел более тысячи километров, обошел ПВО СССР и приземлился на Красной площади в Москве.

"1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", – написал секретарь СНБО.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Кабмин принял решение об изменениях, которые помогут развить рынок беспилотников в нашем государстве.

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Дата публикации
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