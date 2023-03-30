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В ГСЧС работает робот-пожарник: что он умеет (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ГСЧС работает робот-пожарник: что он умеет (видео)

В ГСЧС работает робот-чрезвычайник / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Он может тушить сложные пожары в труднодоступных местах для людей.

Украинские спасатели при ликвидации пожаров используют немецкую роботизированную систему. Ее начали привлекать к работе пожарных осенью прошлого года, а уже в феврале 2023-го робот помогал тушить возгорание на складе лакокрасочных материалов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"На сегодняшний день в ГСЧС используется роботизированная система "Alpha Robotics Prototype". Она дает возможность тушить сложные пожары в труднодоступных местах, минимизируя риски для личностного состава", — говорится в сообщении.

Робот-пожарный управляется специальным пультом, поэтому оператор может быть на безопасном расстоянии от него и очага возгорания.

Ранее мы сообщали, что в столичном Соломенском районе поздно вечером 29 марта произошел сильный пожар. В соцсетях опубликовали фото и видео с места инцидента.

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Дата публикации
Просмотры
7
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