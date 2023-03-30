В ГСЧС работает робот-пожарник: что он умеет (видео)

Он может тушить сложные пожары в труднодоступных местах для людей.

Украинские спасатели при ликвидации пожаров используют немецкую роботизированную систему. Ее начали привлекать к работе пожарных осенью прошлого года, а уже в феврале 2023-го робот помогал тушить возгорание на складе лакокрасочных материалов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"На сегодняшний день в ГСЧС используется роботизированная система "Alpha Robotics Prototype". Она дает возможность тушить сложные пожары в труднодоступных местах, минимизируя риски для личностного состава", — говорится в сообщении.

Робот-пожарный управляется специальным пультом, поэтому оператор может быть на безопасном расстоянии от него и очага возгорания.

Ранее мы сообщали, что в столичном Соломенском районе поздно вечером 29 марта произошел сильный пожар. В соцсетях опубликовали фото и видео с места инцидента.