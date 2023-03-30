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Украина получила грант от США в размере более 1,2 млрд долларов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украина получила грант от США в размере более 1,2 млрд долларов

С начала полномасштабной войны США выделили Украине более 15 миллиардов долларов в виде грантов.

В среду, 29 марта, Украина получила грант от Соединенных Штатов в размере 1 миллиарда 253 миллиона долларов США. Средства уже поступили в государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов Госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ЗВО", — говорится в сообщении.

Средства были предоставлены Украине с помощью Целевого фонда Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). С начала полномасштабной войны США выделили для Украины 15,5 млрд долларов в виде грантов.

Ранее мы сообщали, что Канада предоставит Украине кредит в размере более 1,5 миллиарда долларов.

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Дата публикации
Просмотры
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