Канада предоставит Украине кредит в размере более 1,5 млрд долл

Средства будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" МВФ.

Канада предоставит Украине новую финансовую помощь в виде кредита на 2,45 миллиарда канадских долларов (около 1,7 миллиарда долларов США).

Об этом говорится в документе о бюджете государства на этот год.

"Это то, во что инвестируется сегодняшний бюджет: возможность для каждого канадца разделить чрезвычайные возможности, предоставляемые Канадой, и новую эру процветания, которую мы построим вместе", — отметила министр финансов Канады Христя Фриланд, опубликовав документ в Twitter.

Как известно, средства для Украины будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Украина во время войны с Россией может рассчитывать на постоянную поддержку Канады и США. Он подчеркнул, что Канада продолжит помогать украинцам всем необходимым.

Канада отправила Украине мощный пакет военной помощи