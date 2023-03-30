У ДСНС працює робот-надзвичайник: що він вміє (відео)

Він може гасити складні пожежі в важкодоступних місцях для людей.

Українські рятувальники під час гасіння пожеж використовують німецьку роботизовану систему. Її почали долучати до роботи пожежників восени минулого року, а вже в лютому 2023-го робот допомагав гасити загоряння на складі лакофарбових матеріалів у Києві.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

"На сьогодні в ДСНС використовується роботизована система "Alpha Robotics Prototype". Вона дає можливість гасити складні пожежі у важкодоступних місцях, мінімізуючи ризики для особового складу", - йдеться в повідомленні.

Робот-пожежник керується спеціальним пультом, тому оператор може бути на безпечній відстані від нього та осередку загоряння.

Раніше ми повідомляли, що в столичному Солом'янському районі пізно ввечері 29 березня сталася чимала пожежа. У соцмережах опублікували фото й відео з місця інциденту.