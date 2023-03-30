Астрологічний прогноз на 30 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для нових професійних починань, ділових переговорів, під час яких партнери охоче йдуть назустріч одне одному, і фінансових угод – успішно вирішаться навіть найскладніші питання.

День символ: фонтан.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, шафранний.

Щасливе каміння дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, минають дуже швидко, можна сподіватися навіть на лікування тривалої недуги.

Харчування дня: не можна голодувати та сидіти на дієті.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: можна висаджувати у закритий ґрунт рослини.

Магія та містика дня: можна читати змови на удачу у бізнесі, торгівлі та фінансових справах.

Сни дня: сни нинішнього дня рідко бувають пророчими, але їхній приємний сюжет дозволяє як слід відпочити і набратися сил.

Табу дня: не варто вирушати в подорожі — вони не залагодяться.

Цитата дня: "Традиція – це прогрес у минулому, у майбутньому прогрес стане традицією" (французький політичний діяч Едуар Ерріо).

Читайте також: