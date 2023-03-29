30 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 30 березня, в православному календарі — день пам’яті преподобного Олексія. Народився у знатній римській родині в IV столітті. Якось йому привиділося в храмі, що ховають його матір, тому він побажав вимолити у Господа її життя. Відрікся Олексій від багатства і щасливого майбутнього, в вечір весілля свого покинув домівку і пішов жебракувати.

Провів 17 років у місті Едеса, просячи милостиню поблизу храму Пресвятої Богородиці. Коли люди побачили, яким благочестивим є Олексій, то почали йти до нього за мудрістю. Але така слава не подобалася чоловікові. Тому він таємно покинув місто і на кораблі поплив назад до Рима. Там поселився біля будинку свого батька, як жебрак. Батьки не впізнали Олексія і 17 років годували його. Щоночі він молився за їхнє здоров'я. Тільки після смерті Олексія дізналися батьки, кому вони подавали милостиню.

Прикмети 30 березня

Народні прикмети 30 березня / Фото: Pexels

Тепла погода — буде хороший урожай.

Вперше вилетіли бджоли — буде хороший збір меду.

Багато талої води — до достатку сіна і врожайного літа.

Що завтра не можна робити

Здавна вірили, що цього дня не можна рубати березу. Також намагалися не починати нові справи. Заборонено лаятися з близькими людьми, сваритися і голосно кричати. Після заходу сонця краще відкласти всі справи на завтрашній день.

Що можна робити завтра

Цього дня в храмах відбувалися богослужіння. Люди обов'язково молилися Олексію про хороший урожай та теплу погоду. А ще починали збирати березовий сік.

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