30 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 марта, в православном календаре день памяти преподобного Алексея. Родился в знатной римской семье в IV веке. Как-то ему померещилось в храме, что хоронят его мать, поэтому он пожелал вымолить у Господа ее жизнь. Отрекся Алексей от богатства и счастливого будущего, в вечер свадьбы своей покинул дом и пошел попрошайничать.

Провел 17 лет в городе Эдессе, прося милостыню у храма Пресвятой Богородицы. Когда люди увидели, как благочестивен Алексей, то начали идти к нему за мудростью. Но такая слава не нравилась мужчине. Поэтому он тайно покинул город и на корабле поплыл обратно в Рим. Там поселился у дома своего отца как нищий. Родители не узнали Алексея и 17 лет кормили его. Каждую ночь он молился за их здоровье. Только после смерти Алексея узнали родители, кому они подавали подаяние.

Приметы 30 марта

Народные приметы 30 марта / Фото: Pexels

Теплая погода будет хороший урожай.

Впервые вылетели пчелы, значит, будет хороший сбор меда.

Много талой воды до изобилия сена и урожайного лета.

Что завтра нельзя делать

Давно верили, что 30 марта нельзя рубить березу. Также пытались не возбуждать новые дела. Запрещено ругаться с близкими людьми, ссориться и громко орать. После заката лучше отложить все дела на завтрашний день.

Что можно делать завтра

В этот день в храмах совершались богослужения. Люди обязательно молились Алексею о хорошем урожае и теплой погоде. А еще начинали собирать березовый сок.

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