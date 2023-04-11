Резников рассказал, будут ли в Украине усиливать мобилизацию

По словам министра, сейчас украинское войско комплектуется людьми, которых прежде надо научить. И на это нужно время.

Усиливать мобилизацию в Украине пока нет нужды. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Delfi.

Резников отметил, что план мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ после начала полномасштабного вторжения, еще не завершен.

"Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет нужды объявлять новую мобилизацию", — сказал он.

Министр заверил, что Генштаб "в спокойном темпе" справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина на фронте, и не испытывает недостатка в защитниках.

"Но другой момент – ту живую силу надо вооружить. И, конечно, очень хочется ее вооружить современным оружием. Не менее важно и обучение людей, их подготовка. В начале основной, наибольший удар приняла и выдержала регулярная армия. Люди, которые уже служили в армии и имели соответствующий опыт. К ним присоединились ветераны начала российско-украинской войны, те, кто служил и воевал с 2014 года. Таким образом, первым волнам вторжения противостояли прежде всего те, кто уже служил и воевал", – говорит глава Минобороны.

Сейчас Силы обороны и безопасности Украины комплектуются людьми, которых, прежде всего, надо научить. Резников поблагодарил западных союзников и партнеров, которые помогают в этой очень важной сфере, проводя различные программы подготовки украинских военных.

Также читайте В Минобороны Британии показали, как украинские военные осваивают Challenger 2

"В одной только Великобритании проходят подготовку 30 тыс. военнослужащих, к ней присоединились Канада, Скандинавские страны. В самой Европе до сих пор действует много других программ. Наших военных учит также Литва, другие страны Балтии и Польша. В настоящее время особо важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут участвовать в контрнаступлении. Оно начнется тогда, когда Генштаб решит, что пора", – подытожил он.

Ранее Алексей Резников рассказал о бункере министерства в Гостомеле и заявил, что пол Минобороны могло попасть в плен.

Читайте также: