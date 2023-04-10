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В центре Москвы раздался взрыв — территорию оцепили

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
4560
Время на прочтение
1 мин
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В центре Москвы раздался взрыв — территорию оцепили

Фото: Associated Press

Сначала прогремел громкий взрыв, после чего местные увидели дым.

В России, в центре Москвы, вечером 10 апреля раздался взрыв. Территория оцеплена.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Миусской площади, 5.

"Причиной взрыва стало замыкание высоковольтного провода. Последствия аварии устраняют электричества", — сообщает источник.

Сначала прогремел громкий хлопок, после чего местные увидели дым.

Также говорится, что в трех метрах от жилого дома образовался воронка глубиной 30 см и диаметром 20 см.

Напомним, накануне в центре Москвы задержали 40-летнего мужчину, который с пистолетом пытался проникнуть в Миноборону РФ.

Также пожар тушили на улице Знаменка в Москве. Впоследствии пропагандисты сообщили, что территория главного военного ведомства государства-агрессорки загорелась из-за неисправного электрочайника.

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Дата публикации
Просмотры
4560
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