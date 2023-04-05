Пожар в Минобороны РФ: названа официальная причина возгорания

Пропагандисты сообщили, что на территории главного военного ведомства государства-агрессора пожар возник из-за неисправного электрочайника.

Пожар в здании Минобороны в центре Москвы, возникший вечером в среду, 5 апреля, начался из-за возгорания чайника.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на экстренные службы.

По всей видимости, любители чая в российском военном ведомстве заседали в комнате на третьем этаже здания. На видео, опубликованных в соцсетях, именно оттуда выхватывались клубы густого черного дыма.

В комментарии пропагандистам, в экстренных службах уточнили, что пожар в здании Минобороны вызвал "аварийный режим работы электросети".

Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти. Открытое горение было ликвидировано на площади 60 кв. м.

По информации Минобороны, к ликвидации возгорания была привлечена внештатная пожарная команда ведомства и подразделения МЧС, прибывшие на место происшествия.

Напомним, пожар здания Министерства обороны РФ произошел на улице Знаменка в центре Москвы.

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