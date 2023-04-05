В Москве вспыхнуло здание Минобороны России (видео)

Ни дня без того, как в России что-то пылает. В этот раз, 5 апреля, там загорелось одно из зданий Министерства обороны.

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

Как стало известно, загорелось на улице Знаменка в центре Москвы. Там горит здание Министерства обороны России. Местные пожарные присвоили чрезвычайной ситуации второй уровень опасности.

"По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в оккупированном Армянске раздались взрывы возле временных позиций оккупантов.

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