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У Москві спалахнула будівля Міноборони Росії (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1149
Час на прочитання
1 хв
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У Москві спалахнула будівля Міноборони Росії (відео)

Фото: Скріншот

В Росії горить одна з будівель Міністерства оборони.

Ні дня без того, як в Росії щось палає. На цей раз, 5 квітня, там загорілася одна з будівель Міністерства оборони. 

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ.

Як стало відомо, зайнялося на вулиці Знаменка в центрі Москви. Там горить будівля Міністерства оборони Росії. Місцеві пожежні присвоїли надзвичайній ситуації другий рівень небезпеки. 

"По вулиці Знам'янка, 19 в одній із будівель на території Міноборони почалася пожежа. Інтенсивне горіння спостерігається з вікна на третьому поверсі", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що в окупованому Армянську пролунали вибухи біля тимчасових позицій окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1149
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