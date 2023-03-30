Беспилотник "Слава Украине" в Москве: эксперт заявила о троллинге российских спецслужб

Аналитик заметила, когда что-то такое происходит в российской столице, это вызывает серьезную панику в рядах ФСБ.

Сине-желтый беспилотник с надписью "Слава Украине" на крыльях, который накануне упал в Москве, мог быть запущен для троллинга российских спецслужб.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказала российская политическая аналитик Ольга Курносова.

"В детских магазинах продаются легкоуправляемые самолеты, которые можно разукрасить и написать все, что угодно, и запустить", — отметила она.

"Мне кажется, что это троллинг российских спецслужб. Надеюсь, что этого человека не поймают. Потому что когда это происходит в Москве, я думаю, что там это вызывает довольно серьезную панику среди деятелей Лубянки (речь идет о ФСБ – ред.)" – рассказала Курносова.

Напомним, 28 марта гулявший с собакой житель Новой Москвы обнаружил у железнодорожных путей разбитый сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине". До сих пор неизвестно, откуда, куда и с какой целью направлялся этот БПЛА.

Заметим, накануне секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении украинской армии ударных беспилотников с дальностью полета свыше 3 тыс. км. К своему сообщению Данилов добавил фото с немецким самолетом, который в 1987 году приземлился на Красной площади в Москве.

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