Безпілотник "Слава Україні" у Москві: експертка заявила про тролінг російських спецслужб

Аналітикиня зауважила, коли щось таке відбувається в російській столиці, це викликає серйозну паніку в лавах ФСБ.

Синьо-жовтий безпілотник із написом Слава Україні на крилах, який напередодні впав у Москві, міг бути запущений задля тролінгу російських спецслужб.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловила російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"В дитячих магазинах продаються легкокеровані літаки, які можна розфарбувати і написати все, що завгодно, і запустити", – зауважила вона.

"Мені здається, що це тролінг російських спецслужб. Сподіваюся, що цю людину не спіймають. Тому що коли це відбувається в Москві, я думаю, що там це викликає доволі серйозну паніку серед діячів Луб’янки (йдеться про ФСБ – ред.)" – розповіла Курносова.

Нагадаємо, 28 березня житель Нової Москви, який гуляв із собакою, виявив біля залізничної колії розбитий синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Досі не відомо, звідки, куди і з якою метою прямував цей БПЛА.

Зауважимо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні української армії ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км. До свого повідомлення Данілов додав фото з німецькимлітаком, який 1987 року приземлився на Красній площі в Москві.

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