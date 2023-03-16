Вручення повістки через поштову скриньку під час загальної мобілізації: що про це потрібно знати

Чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному поштою або запросити його до військкомату телефоном читайте в матеріалі ТСН.ua

Чи є правомірною повістка, залишена у поштовій скриньці, у дверях, озвучена телефоном

Як зазначає юрист Костянтин Грітчин повістка кинута у поштову скриньку, залишена у дверях, вручена через родичів, озвучена телефоном не є правомірною, тому що не вважається врученою. Тому явка за такою повісткою не обов'язкова. Така повістка не породжує юридичних наслідків та відповідальності.

Таким чином, особа по такій повістці не зобов’язана з'являтися до військкомату (ТЦКСП), поки їй не буде належним чином вручена повістка, крім військового обліку (є обов'язок надавати інформацію про зміну особистих даних).

Повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків.

Він підкреслив, що про це також свідчить, правозастосовна практика. За відсутності даних про вручення особі повістки, а у разі відмови останньої у її отриманні – про фіксування цієї відмови у передбаченому законом порядку – відсутні дані про доведеність винності особи у вчиненні кримінального правопорушення.

До військкомату потрібно з'явитися у разі, якщо повістку вручили належним чином. У випадку, якщо ви ознайомилися з документом, перевірили правильність його заповнення та поставили власний підпис, це означає, що ви поінформовані про можливі наслідки у разі ігнорування повістки.

Грітчин нагадав, що відповідно до змісту ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадяни зобов'язані прибути на виклик у військові комісаріати (військовозобов’язані Служби безпеки України - на виклик Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на вимоги воєнного часу громадяни (крім тих, хто проходить службу у військовому резерві) зобов'язані з'явитися у військові частини або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документи (мобілізаційні розпорядження, повістки або розпорядження військових комісарів.) Резервісти повинні з'явитися у військові частини у строки, визначені командирами військових частин, де вони проходять службу у військовому резерві.

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