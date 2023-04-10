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У центрі Москви пролунав вибух – територію оточено

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У центрі Москви пролунав вибух – територію оточено

Фото: Associated Press

Спочатку прогриміла гучна бавовна, після чого місцеві побачили дим.

В Росії, у центрі Москви, ввечері 10 квітня пролунав вибух. Територію оточено.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Інцидент стався на Міуській площі, 5. 

"Причиною вибуху стало замикання високовольтного дроту. Наслідки аварії усувають електрики", – повідомляє джерело.

Спочатку прогриміла гучна бавовна, після чого місцеві побачили дим.

Також йдеться, що за три метри від житлового будинку утворилася вирва глибиною 30 см та діаметром 20 см.

Нагадаємо, напередодні у центрі Москви затримали 40-річного чоловіка, який з пістолетом намагався проникнути до Міноборони РФ.

Також пожежу гасили на вулиці Знаменка у Москви. Згодом пропагандисти повідомили, що територія головного військового відомства держави-агресорки загорілася через несправний електрочайник.

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Дата публікації
Перегляди
2593
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