Щось починається: в Москві в сміттєвому контейнері знайшли 20 гранат (фото)

В столиці країни-терористки Москві в сміттєвому контейнері знайшли два десятки гранат.

В Москві невідомі залишили в сміттєвому контейнері 20 гранат.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як повідомляється, в московському районі Отрадне, біля торгівельного центру “Парк Хаус”, в сміттєвому контейнері виявили два десятки гранат.

“Таке повідомлення зараз перевіряють екстрені служби. На місце мчать кінологи”, - пишуть телеграм-канали.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як до контейнера підходить чоловік та кладе в нього пакунок з гранатами.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що уряд Москви запустив кампанію з мобілізації на війну проти України. Спеціально для цього було створено гарячу лінію та сторінку з інформацією про виплати, пільги та так звані заходи соціальної підтримки.

Читайте також: