У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

У Херсоні чути вже три вибухи.

У Херсоні у середу, 5 квітня, пролунало кілька вибухів. Наразі офіційної інформації про потерпілих чи ймовірні руйнування немає.

Про це повідомляє "Суспільне".

За даними видання, у Херсоні в останні хвилини пролунало уже три вибухи. Російські терористи нещадно обстрілюють місто.

У соціальних мережах пишуть, що вибухи чути також у центрі Херсона.

Наразі офіційної інформації про обстріл українського міста немає.

Нагадаємо, російські терористи від часу звільнення міста постійно обстрілюють Херсон та область. Від тоді практично не було жодного дня, коли б окупанти не цілилися по мирному місту.

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