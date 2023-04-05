У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

У Херсоні чути вже три вибухи.
У Херсоні у середу, 5 квітня, пролунало кілька вибухів. Наразі офіційної інформації про потерпілих чи ймовірні руйнування немає.
Про це повідомляє "Суспільне".
За даними видання, у Херсоні в останні хвилини пролунало уже три вибухи. Російські терористи нещадно обстрілюють місто.
У соціальних мережах пишуть, що вибухи чути також у центрі Херсона.
Наразі офіційної інформації про обстріл українського міста немає.
Нагадаємо, російські терористи від часу звільнення міста постійно обстрілюють Херсон та область. Від тоді практично не було жодного дня, коли б окупанти не цілилися по мирному місту.
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