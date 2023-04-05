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У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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599
Час на прочитання
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У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

Фото: Херсонська міська рада

У Херсоні чути вже три вибухи.

У Херсоні у середу, 5 квітня, пролунало кілька вибухів. Наразі офіційної інформації про потерпілих чи ймовірні руйнування немає. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

За даними видання, у Херсоні в останні хвилини пролунало уже три вибухи. Російські терористи нещадно обстрілюють місто. 

У соціальних мережах пишуть, що вибухи чути також у центрі Херсона. 

Наразі офіційної інформації про обстріл українського міста немає. 

Нагадаємо, російські терористи від часу звільнення міста постійно обстрілюють Херсон та область. Від тоді практично не було жодного дня, коли б окупанти не цілилися по мирному місту. 

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Дата публікації
Перегляди
599
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